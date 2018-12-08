Путин призвал членов ЕР бороться за авторитет

"Важнейшее для партии дело — это устойчивый авторитет ее представителей, а его, этот авторитет, как известно, не купишь, его можно только заслужить. Заслужить упорным трудом, искренним вниманием к нуждам людей, готовностью решать их проблемы, отстаивать правду, бороться с несправедливостью и не допускать ее самим", — призвал глава государства участников съезда "Единой России".

Говоря о приходе молодежи в партию, Путин рекомендовал "взять на вооружение уже работающие в стране открытые конкурсы по формированию управленческого состава". "У нас свободная, демократическая страна, а задачи развития изначально предполагают творческий поиск, реализацию новых идей и подходов. Дискуссии и конкуренция внутри самой партии — это очень эффективный инструмент для решения проблем в интересах страны", — убежден президент.

Он рассчитывает, "что "Единая Россия" сделает все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом политической культуры — дискуссии, атмосферы диалога, доверия, сотрудничества со всеми политическими силами России и, как крупнейшая политическая сила страны, сама выйдет на новый уровень в своей деятельности, станет партией настоящего прорывного развития России".

Президент также отметил, что кандидатам без четкой программы развития страны незачем приходить во власть любого уровня.

Глава государства поблагодарил единороссов за поддержку в ходе избирательной кампании на президентских выборах 2018 года. "Это важная вещь — формирование высшего института власти в стране, вне зависимости от фамилий. Хотя, конечно, фамилии важны, но они важны только в том смысле, что за каждой фамилией должна стоять определенная программа действий", — сказал Путин, подчеркнув, что это касается как президентского, так и правительственного и любого другого уровня власти вплоть до муниципального.

"Если нет четкого понимания — что нужно делать и как нужно делать для развития страны — нечего приходить во власть, нечего там делать. Потом

институты власти формируются не для того, чтобы те, кто туда добрался, до этой власти, посматривали по сторонам, поплевывали спокойно и получали удовольствие от пребывания в каких-то креслах", — подчеркнул глава государства, добавив, что ответственные люди должны поступать иначе.

Путин напомнил, что программа действий власти в концентрированном виде изложена в майском указе, развернута в подготовленных правительством РФ национальных проектах и поддержана на законодательном уровне. "Но еще очень важный аспект — региональный, потому что основная работа должна быть проведена в регионах РФ. Без поддержки "Единой России" на этом — региональном, и даже на муниципальном уровне — успеха не будет. Мы должны это понять, осознать, и действовать как единая команда, исходя из общих целей и общих задач", — поставил задачу президент.

Он добавил, что у единороссов в этой связи "повышенная ответственность — за историческую судьбу Родины, за благополучие граждан", что является целью любой политической силы. "Именно это — благополучие граждан, укрепление суверенитета страны, развитие экономики, ответственность за успешное решение масштабных прорывных задач, которые стоят сегодня перед нами", — подчеркнул Путин.

Политическое лидерство

Президент отметил, что политическое лидерство заключается в том, чтобы принимать нужные стране решения, но важно также напрямую говорить о них с людьми.

"Лидерство — не в том, чтобы обещать манну небесную, которая возьмется неизвестно откуда. Лидерство в том, чтобы принимать ответственные и нужные стране решения. Но, конечно, при этом обязательно нужно идти к людям и показывать, разъяснять, говорить напрямую с людьми — разъяснять, почему принято такое или иное решение и почему оно является оптимальным для нашей страны и в наше время", — сказал Путин.

Он отметил, что "Единая Россия" уже в течение многих лет доказывает свою состоятельность и способность принимать ответственные решения, а также разъяснять эти решения людям, "и потом идти на выборы и убеждать избирателя в том, что решения, которые были приняты раньше — являются правильными, а путь, который мы наметили — является единственно верным". Путин заключил, что именно такое поведение и является лидерским.

По словам президента, это лидерство является колоссальным ресурсом для достижения динамичных и содержательных перемен, ориентиры которых были обозначены в майском указе. "Только такое прорывное развитие может обеспечить кардинальное повышение качества жизни и рост благополучия граждан, защитить суверенитет, укрепить его, добиться того, чтобы Россия занимала достойное место в мире завтрашнего дня", — констатировал Путин.

Работа с людьми

Путин призвал членов партии не допускать хамства и пренебрежения к людям на всех уровнях.

"Ваши представители есть везде, во всех органах власти и сферах деятельности. И в абсолютном большинстве, конечно, это порядочные, профессиональные люди, патриоты России. Однако, нужно тоже прямо об этом сказать, (так происходит всегда и везде, во все времена и во всех местах) есть и те, кто просто пользуется конъюнктурой, с удовольствием прислоняются к власти, особенно к ведущей политической силе", — отметил президент.

"Но и конечно, есть и такие, кто ведет себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить: никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям. На любом уровне: на самом верхнем, или на самом нижнем, муниципальном", — сказал российский лидер.

Президент потребовал от партии не отделываться от жалоб людей общими замечаниями, а реагировать по существу.

"Вы знаете, насколько высок запрос граждан на справедливость, честность, открытость. Чтобы соответствовать этим требованиям, нужно не отделываться от людей общими замечаниями, а нужно реально их слушать и слышать, быть вместе с ними. Чтобы граждане лично знали своих депутатов, активистов "Единой России", могли свободно прийти к вам с любой проблемой", — сказал Путин.

По его словам, крайне важно сверять все планы с интересами и запросами людей. "Понятно, что не всегда есть возможность удовлетворить каждое представление о том, как нужно решать ту или иную проблему. Людей много. Нужно уважение к людям, разъяснять свою позицию, это не сложно", — сказал он. Как отметил Путин, всем надо действовать активно, не бояться ответственности.

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