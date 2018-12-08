Путин предупредил о мощной трансформации мира

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Путин заявил о мощной трансформации мира 

Рамблер 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин предостерег от опасности «отстать навсегда» от остального мира в новых реалиях. Он подчеркнул, что сейчас мир находится в состоянии мощной, динамично развивающейся трансформации, которую необходимо учитывать, сообщает РИА Новости.
«Мир в целом находится в состоянии трансформации: очень мощной, динамично развивающейся трансформации. Если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как — отстать можем навсегда», — сказал Путин.
Об этом он говорил на съезде ЕР в субботу. По словам президента, «это драматическая ситуация в нашей стране», которую необходимо понять, и работать очень активно».
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Путин также отметил повышенную ответственность партии за историческую судьбу народа, благополучие граждан.
«Основная работа должна быть проведена в регионах Российской Федерации. Без поддержки "Единой России" на этом, региональном, даже на муниципальном уровне, успеха не будет», — отметил он, подчеркнув также необходимость слышать людей и быть рядом с ними.
Кроме того, уверен президент «Единая Россия» должна внимательно следить за этическим поведением: «не должно быть никакого хамства и заносчивости ни на каком уровне».
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