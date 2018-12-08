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«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса

Путин выступает на съезде «Единой России» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выступают с речью на пленарном заседании 18-го съезда партии "Единая Россия".
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