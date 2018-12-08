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«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса
«Танковую орду» на границе РФ и Украины заметили с космоса

Глава Крыма рассказал о задержанных украинских катерах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
Украинские суда, которые задержали в Керченском проливе на нарушение государственной границы РФ, находятся под охраной и надзором, сообщил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксенов.
"Они арестованы, они под охраной и надзором", — сказал он.
Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они госпитализированы и получают медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что инцидент в Керченском проливе был провокацией, а среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу РФ, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. При этом Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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