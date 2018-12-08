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Кадыров раскритиковал Мутко за отношение к Чечне 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: government.ru
В Грозном проходил форум «Разговор на прямую: Инвестиционный и деловой климат Северного Кавказа». На мероприятие прибыли гости и участники со всей России. Глава Чечни, выступая на форуме, вспомнил Виталия Мутко.
Рамзан Кадыров, что город-герой Грозный праздновал свое 200-летие. На празднования, по словам главы республики, прибыло огромное количество гостей не только из России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Глава Чечни обратил внимание, что вице-премьер, курирующий вопросы развития регионов, Виталий Мутко не приехал на празднование 200-летия.
Рамзан Кадыров обратил внимание на то, что Виталий Мутко взял отпуск и поехал отдыхать. Глава республики подчеркнул, что в Чечне созданы более чем достойные условия для отдыха, поэтому восстановить силы вице-премьер мог и в республики.
Это происходило не только в рамках празднования дня города-героя, но и на протяжении всего времени подготовки к Чемпионату мира, проходившего в 2018 году в России. О реакции вице-премьера Виталия Мутко на заявления Рамзана Кадырова пока ничего не известно.
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