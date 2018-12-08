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Сурков примет участие во встрече советников лидеров «нормандской четвёрки» 

RT на русском 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров «нормандской четвёрки» в Германии будет представлять помощник российского президента Владислав Сурков.
Об этом, как передаёт Интерфакс, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«От нас должен быть Сурков», — сказал он.
Как отмечается, речь идёт о встрече, договорённость о которой была достигнута во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Аргентине.
Ранее в МИД Германии заявляли о работоспособности нормандского формата по Донбассу.
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