Россию на встрече советников по международным вопросам лидеров «нормандской четвёрки» в Германии будет представлять помощник российского президента Владислав Сурков.
Об этом, как передаёт Интерфакс, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«От нас должен быть Сурков», — сказал он.
Как отмечается, речь идёт о встрече, договорённость о которой была достигнута во время встречи президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Аргентине.
Ранее в МИД Германии заявляли о работоспособности нормандского формата по Донбассу.