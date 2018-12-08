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Путин поручил Михалкову исполнить мечту девочки 

News.ru + ещё 3 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Режиссёр Никита Михалков пригласил в театр неизлечимо больную девочку, мечта которой — увидеть мир кино изнутри. Ранее желание ребёнка пообещал выполнить президент Владимир Путин.
«Никита Михалков пригласил девочку в ДК имени Горбунова на спектакль «Метаморфозы» его академии [кинематографического и театрального искусства]. Нам позвонили, сказали, что утром она вместе с семьёй будет на «Мосфильме»», — сообщили в пресс-службе режиссёра.
Там добавили, что экскурсию по киностудии для подростка проведёт директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.
Постановка состоится вечером 8 декабря, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, глава государства заявил, что исполнит мечты пяти тяжелобольных детей. Такое обещание он дал на Международном форуме волонтёров, где осмотрел стенды благотворительных проектов.
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