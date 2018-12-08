Путин и Рогозин обсудят запуски новых спутников

Выводить аппараты на орбиту Земли планируется на ракетах-носителях РФ , пишет РИА Новости . Встреча Рогозина и главы государства может состоятся в начале 2019 года.

Монтажно-испытательный корпус площадки 31 Байконура реконструируют перед стартом «Союза-2.1» с группировкой OneWeb.

Для размещения оборудования из Соединённого Королевства зафрахтован 21 пуск российских носителей — пяти с космодрома Куру, десяти с Байконура и шести с Восточного.