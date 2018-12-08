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Путин и Рогозин обсудят запуски новых спутников 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и глава Роскосмоса обсудят контракты на запуски британских спутников OneWeb.
Выводить аппараты на орбиту Земли планируется на ракетах-носителях РФ, пишет РИА Новости. Встреча Рогозина и главы государства может состоятся в начале 2019 года.
Монтажно-испытательный корпус площадки 31 Байконура реконструируют перед стартом «Союза-2.1» с группировкой OneWeb.
Для размещения оборудования из Соединённого Королевства зафрахтован 21 пуск российских носителей — пяти с космодрома Куру, десяти с Байконура и шести с Восточного.
Ранее News.ru сообщал о заседании руководства ЦНИИточмаш 8 декабря 2018 года. В головном институте космической отрасли России выберут варианты внешнего облика ракеты для полёта к Луне.
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