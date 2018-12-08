«Оправдывают выходки Киева». Как Лавров отбивался от западных коллег в ОБСЕ

Инцидент в Керченском проливе стал главной темой прошедшего в Милане Совета министров иностранных дел стран — членов ОБСЕ . Выступавшие призывали освободить украинских моряков, а Сергей Лавров обвинял Запад в том, что тот "оправдывает все выходки" Киева. Корреспондент РИА Новости , побывавший на форуме, отмечает, что министры были едины только в критике Москвы , но в остальных вопросах терзались противоречиями.

"Нелегкие воды Европы"

Голубая рубашка, фиолетовый галстук, расстегнутый на все пуговицы пиджак, несколько помятый вид — министр иностранных дел Украины Павел Климкин очень спешил поздороваться с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером и хозяином встречи, главой МИД Италии Энцо Моаверо Миланези, ожидавшими гостей на входе в Milano Congressi. "Все хорошо?" — обратились к нему с дежурной фразой. "Не совсем", — грустно ответил Климкин.

Через некоторое время на зеленой дорожке появился российский министр, он обвел взглядом помещение. "Что это за здание?" — спросил Лавров, не дожидаясь протокольных любезностей. Выяснив, что на этот раз Совет министров иностранных дел ОБСЕ будет проходить в самом большом зале для конференций в Европе, он спокойно отправился на заседание. Но все развивалось так, что сохранить спокойствие российскому министру было непросто.

Напряжение нарастало постепенно. Встречу открыли приятными формальностями. Действующий председатель ОБСЕ напомнил, что это уже 25-е заседание, "серебряный юбилей". "Теперь мы вступаем в стадию зрелости, начинаем работать по-взрослому", — пошутил Миланези. Но все портят разобщенность и недоверие между государствами.

Мысль председателя продолжил генсек ОБСЕ. По его словам, всех членов особенно беспокоит эскалация напряженности между Россией и Украиной из-за ситуации в Керченском проливе. "Европа вступает в нелегкие воды", — образно высказался Гремингер. А председатель Парламентской ассамблеи организации Георгий Церетели не преминул подчеркнуть, что теперь-то "ОБСЕ нужна и актуальна, как никогда прежде", что это "небольшая, недорогая и эффективная организация".

Перечислив приоритетные темы — проблема мигрантов в Средиземноморье, тлеющие конфликты в Нагорном Карабахе, Южной Осетии Абхазии , ситуации в Приднестровье и на Украине — Миланези не стал искать виноватых. За него это сделала глава европейской дипломатии Федерика Могерини , которая назвала события в Азовском море не иначе как "последствием нелегальной аннексии Крыма ".

Вслед за ней другие министры иностранных дел принялись яростно критиковать Москву, призывая освободить задержанные украинские суда и моряков. "Если бы не было украинской провокации в районе Керченского пролива, ряду делегаций сегодня говорить было бы не о чем. Вот вам и уровень глобальной повестки", — написала потом в фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова

Критике Москвы традиционно была посвящена и вся речь министра иностранных дел Украины, выступавшего пятым на заседании. Он обвинял Россию во всех грехах: "ведении гибридной войны", "вмешательстве в выборы в США и Европе", "генерировании фейков в промышленных масштабах". И пока он выступал в Милане, Верховная рада одобрила предложение президента Петра Порошенко о расторжении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Многие из министров начинали свою речь со слов поддержки Киева. Глава МИД Канады Христя Фриланд заверяла украинские власти, что на их стороне не только вся "Большая семерка", но и НАТО . Не ограничившись инцидентом в Азовском море, она раскритиковала Россию и за то, что в Чечне "происходят нарушения прав человека".

Представитель Вашингтона выступал в общем русле: обвинил Москву в дестабилизации ситуации в Керченском проливе, а также потребовал немедленного возвращения Украине моряков, задержанных в результате инцидента.

Американскую делегацию на этот раз представлял помощник госсекретаря Уэсс Митчелл. Планировалось, что в Милан прилетит сам глава Госдепа Майк Помпео, но тот отправился на похороны Джорджа Буша — старшего. Несмотря на это обстоятельство, в кулуарах звучали мнения, что американцы просто перестали воспринимать всерьез такие площадки, как ОБСЕ или Мюнхенская конференция по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ответное слово Москвы

"Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки. Это в полной мере относится и к недавней провокации, устроенной Военно-морскими силами Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе", — начал свою речь Сергей Лавров. На этот раз он выступал седьмым.

Министр раскритиковал Киев за то, что тот осуществляет "дискриминацию и, более того, уничтожение русского языка, на котором разговаривает большинство граждан Украины", а также "раскалывает общество" с помощью "грубого вмешательства в дела церкви". При этом глава российского МИД отметил, что "узкая группа стран" применяет методы шантажа, давления и угроз, "не останавливается перед грубым вмешательством во внутренние дела".

"Поддержка госпереворота на Украине, беспрецедентное давление на Македонию — яркие тому подтверждения. Безоглядное расширение НАТО, наращивание потенциала альянса на "восточном фланге", развертывание противоракетной обороны США в Европе, нелегитимные санкции под выдуманными предлогами — все это привело к кризису доверия в Евроатлантике", — заявил Лавров.

По словам министра, "ряд стран" стремится "зачистить информационное пространство от инакомыслия под предлогом борьбы с пропагандой". "Мы идем обратно к цензуре", — посетовал Сергей Лавров, добавив, что журналисты подвергаются дискриминации в странах Балтии, во Франции, США, Британии и на Украине.

В тот момент, когда он критиковал Балтийские страны за "позорный феномен безгражданства", а также Италию за то, что Косово в статусе государства участвует в мероприятиях ОБСЕ, прозвучал гудок. Это означало, что министр превысил регламент, по которому каждому выступающему отводится не более трех минут. Лавров проигнорировал сигнал и продолжил говорить. Прежде чем он закончил речь, гудок звучал еще несколько раз.

Впрочем, многие претензии Лавров мог высказать непосредственно адресатам. Как всегда, на полях заседаний ОБСЕ его ждал дипломатический марафон — двусторонние полноценные встречи, а также переговоры "на ногах". Он встретился с Федерикой Могерини, коллегами из Норвегии, Ватикана и Германии. Тема Украины и обострения ситуации в Керченском проливе так или иначе затрагивалась во время большинства бесед.

Некоторая враждебность чувствовалась и на полях форума. Так, Россия подготовила четыре проекта решений (по борьбе с терроризмом, о повышении роли ОБСЕ в противодействии мировому обороту наркотиков, защите образовательных прав национальных меньшинств, а также необходимости подтверждения договоренностей, заключенных в рамках ОБСЕ с 90-х годов), однако ни одно из них так и не было принято. "Они не получили поддержки только из-за того, что их предлагала Россия", — резюмировал Лавров.

Все это время Павел Климкин размещал в своем твиттере фотографии с европейскими политиками или ходил на двусторонние встречи с несколько озабоченным и расстроенным видом. На family photo российский и украинский министры стояли довольно далеко друг от друга. Вначале журналисты не могли найти Лаврова, который оказался в третьем ряду. Зато Климкин красовался в первом — слева. С противоположной стороны стоял глава немецкого МИД Хайко Маас.

Полезный обмен упреками

В январе этого года, заступая на пост председателя ОБСЕ, Рим ставил перед собой амбициозные задачи: урегулирование острого кризиса на Украине, конфликтов в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, Нагорном Карабахе, а также восстановление доверия между странами-участницами.

Однако вывести ОБСЕ из кризиса оказалось непросто — между членами организации, где все решения принимаются консенсусом, до сих пор нет единства. Что продемонстрировало и заседание, по итогам которого так и не приняли общего заявления. Впрочем, не в первый раз.

Раз за разом эти встречи выливаются в обмен взаимными упреками. Россию обвиняют в систематическом нарушении норм международного права. Москва предъявляет ответные претензии. И все же недооценивать форум не стоит: ОБСЕ — одна из немногих площадок регулярного общения между российскими властями и западными дипломатами, где у министра Лаврова есть возможность договорить, несмотря на предупредительные гудки.