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Росрыболовство поддержало участие регионов в аренде портов 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что поддерживает участие регионов в заключении договоров аренды причалов в портах.
Важные портовые мощности по всему Дальнему Востоку принадлежат федеральному предприятию "Нацрыбресурс". Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко ранее заявлял, что намерен обсудить с премьер-министром Дмитрием Медведевым участие регионов в заключении договоров аренды причалов в портах, чтобы ввести правило двух ключей, при котором заключение договоров будет идти и от "Нацрыбресурса", и субъектов. Кожемяко отмечал, что вопрос стоит остро в том числе из-за угольной пыли в Находке, на которую жалуются местные жители. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и Минприроды принять меры, чтобы привести работу порта Находки в соответствие экологическим нормам. О проблеме с пылью в городе из-за перевалки угля в порту главе государства в ходе прямой линии в 2017 году рассказал мальчик из Находки.
Шестаков 8 декабря в рамках визита в Приморье встретился с врио губернатора региона Олегом Кожемяко, с работниками рыбопромышленного комплекса и представителями хозяйства аквакультуры.
Федеральное предприятие "Нацрыбресурс" было создано в 1999 году для защиты интересов государства в проектах государственно-частного партнерства в рыбопромышленном комплексе. Предприятие, в частности, включает Калининградский морской рыбный порт, портовые мощности в Магадане, Охотске, Петропавловске-Камчатском, Корсакове, Невельске, Владивостоке, Находке и Северо-Курильске, а также суда рыбопромыслового и вспомогательного флота.
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