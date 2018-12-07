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Эксперт: Ципрас сделал Путину интересное предложение 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
«Это интересный вариант, который можно рассматривать» — заявил газете ВЗГЛЯД директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, комментируя предложение премьер-министра Греции Алексиса Ципраса транспортировать российский газа в Южную Европу через Трансадриатический трубопровод (ТАП).
«Это один из вариантов развития ситуации со второй ниткой «Турецкого потока» — подчеркнул Сергей Пикин, говоря об идее прокачки российского газа через ТАП.
«Мы обходим любые претензии со стороны Евросоюза по части антимонопольного регулирования. У нас нет никаких проблем с третьим энергопакетом: запретом на владение газом и трубой, по которой он идет. Это вполне интересный вариант, который можно реально рассматривать».
«Дело в том, что есть несколько опций, как может пойти вторая нитка «Турецкого потока» — либо через Болгарию, либо через газопровод из Азербайджана, есть разные возможности».
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Греции Алексис Ципрас в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил транспортировать российский газ в Европу через Трансадриатический трубопровод, а также выразил желание подключить Грецию к «Турецкому потоку».
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