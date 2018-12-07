В Совфеде прокомментировали решение Литвы ввести санкции против России

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал RT заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что в стране ввели санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе.

«Если посмотреть на карту, то Литва не выглядит там, как крупная морская держава. То, что их президент всё время доказывает свою русофобию там, где это уместно или не уместно любыми средствами, не имеет никакого отношения к действительности. Нынешние правители Литвы не хотят, чтобы о них забывали. Но на самом деле, им бы лучше задуматься о том, что в стране уже на треть снизилась численность населения, пока они находятся в НАТО и ЕС», — считает сенатор.

Климов также отметил, что «Литва шаг за шагом теряет возможность кооперации с Россией».

«Их подобная выходка оставит ещё меньше возможностей для нормального и выгодного партнёрства, в том числе и экономического. Хотя, понятное дело, что Грибаускайте хочет подыграть больше Вашингтону, нежели Киеву», — сказал он.

Ранее Литва ввела санкции против России после инцидента в Керченском проливе.