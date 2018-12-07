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В Госдуме оценили решение Литвы ввести санкции против России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил в беседе с RT заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о том, что в стране ввели санкции в отношении России после инцидента в Керченском проливе.
«Позиция Литвы не является чем-то новым, Грибаускайте не раз была замечена в антироссийских заявлениях. Она стремится придать Литве роль передового отряда в исполнении целей НАТО по отношению к России», — сказал Новиков.
Депутат также отметил, что многие европейские страны поддерживают Украину в её провокационных действиях.
«Но и Украину и Литву на сегодняшний день их хозяева используют для своих целей. Практически все европейские страны на уровне своих правительств заняли позицию осуждения России по поводу событий в Керченском проливе, хотя понятно, что это провокация Киева», — заключил он.
Ранее Литва ввела санкции против России после инцидента в Керченском проливе.
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