«Единая Россия» начала подготовку к праймериз 2019 года

По словам Дмитрия Медведева, на внутрипартийную жизнь повлияло предварительное голосование, возможность участвовать в котором есть у всех активных людей.

Два года подряд проводят праймериз в каждом регионе, в июне 2018 года выросла и явка, и конкурс. Впервые попробовали проводить электронное голосование, которым воспользовались 4 процента избирателей. По словам Медведева, предварительное голосование — это площадка для диалога с людьми о будущем региона, фактически первый этап предвыборной кампании.

Дмитрий Медведев сообщил, что «Единая Россия» уже готовится к праймериз, которые пройдут в июне следующего года.