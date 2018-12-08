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«Единая Россия» начала подготовку к праймериз 2019 года 

Парламентская газета + ещё 7 4 часа назад
Фото: С САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Единая Россия» начала подготовку к предварительному голосованию 2019 года, заявил лидер партии, премьер-министр Дмитрий Медведев на XVIII съезде партии.
По словам Дмитрия Медведева, на внутрипартийную жизнь повлияло предварительное голосование, возможность участвовать в котором есть у всех активных людей.
Два года подряд проводят праймериз в каждом регионе, в июне 2018 года выросла и явка, и конкурс. Впервые попробовали проводить электронное голосование, которым воспользовались 4 процента избирателей. По словам Медведева, предварительное голосование — это площадка для диалога с людьми о будущем региона, фактически первый этап предвыборной кампании.
Дмитрий Медведев сообщил, что «Единая Россия» уже готовится к праймериз, которые пройдут в июне следующего года.
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