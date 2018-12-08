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В МИД России оценили документ ОБСЕ по свободе слова 

ТК «Звезда» + ещё 2
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В документе говорится о необходимости беспрепятственного доступа СМИ и жителей стран — членов ОБСЕ к иностранным источникам новостей и информационным ресурсам.
Страны-участники Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились о принятии документа по безопасности журналистов и свободы слова.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, решение удалось принять благодаря усилиям российской стороны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
«В документе закрепили российские приоритеты в отношении защиты прав отечественных СМИ на пространстве Организации», — отметила Мария Захарова.
В документе говорится о необходимости беспрепятственного доступа СМИ и жителей стран — членов ОБСЕ к иностранным источникам новостей и информационным ресурсам, в то время как «не все страны Организации следуют этому принципу».
Также в ОБСЕ отметили, что имеет место быть факт запугивания властями представителей СМИ, а также игнорирование насилия против журналистов.
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