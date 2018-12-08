Гордеев предложил создать нацпроект по развитию села

"Есть у нас в кругах аграриев и однопартийцев мечта — все-таки госпрограмму [развития сельских территорий] превратить в национальный проект, так как это главный сегодня инструмент социально-экономической политики в стране. Это даст нам возможности объединить все уровни власти, отвечать за конкретные показатели. Я очень надеюсь, что госпрограмма после принятия перейдет в национальный проект", — сказал он.

По мнению Гордеева, опыт середины 2000-х годов показал, что национальный проект по сельскому хозяйству приводит к существенному прорыву в стране. "Нам очень важно сейчас провести линию между поддержкой производства и поддержкой вклада в жизнь на селе, имею в виду здесь решение задач и социальных, и инфраструктурных, и оказание помощи в строительстве жилья", — подчеркнул он.

Вице-премьер напомнил, что сейчас в России на развитие села выделяется около 15 млрд рублей в год. "Чтобы вы понимали, на один сельский район — это, грубо, в среднем 7-8 млн рублей. Это, конечно, не решение главной проблемы", — считает он. Вице-премьер отметил, что из-за того, что показатели качества жизни на селе в полтора-два раза ниже аналогичных показателей в городе, оттуда идет отток населения.

"За последние 20 лет налоговая база сдвинулась в Москву, обескровлены муниципальные сельские районы. Большинство регионов не имеют самостоятельной финансовой политики, да и не имеют финансовой возможности решать задачи села", — сказал он. По мнению Гордеева, Министерство финансов России фактически запрещает дотационным регионам развивать сельское хозяйство, говоря о том, что у них не хватает на это денег и надо решать в первую очередь социальные задачи. В результате все деньги сосредотачиваются в городах, резюмировал вице-премьер.

Нацпроект поддержали в Госдуме

Позицию Гордеева поддержал на съезде вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов . По его словам, разрабатываемая по поручению президента государственная программа "Развитие сельских территорий" должна получить статус национального проекта, а итогом работы должно стать качественное улучшение жизни людей.

"Все вместе мы должны активно включиться в разработку параметров этой программы с тем, чтобы понять, что недостаточно эффективно работало в текущей программе", — отметил он, предупредив, что "цифры не должны быть абстрактными".

Неверов считает необходимым, чтобы в разработанной программе "каждый регион, каждое село, деревня увидели, где, когда будет построена школа, отремонтирован или построен Дом культуры, появится фельдшерско-акушерский пункт, когда будет отремонтирована дорога". Он также призвал достичь максимального показателя по удельному весу сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего пользования.

Вице-спикер напомнил, что ключевая задача "Единой России" — реализация программы, с которой партия шла на выборы. "Есть раздел "Россия — аграрная сверхдержава", и многое было уже сделано. Но самое важное, что должно быть за экономическими показателями и цифрами, — нужды и потребности людей, которые живут на селе", — заключил он.