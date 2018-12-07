МИД: спецслужбы знают имена всех уехавших воевать за боевиков россиян

Директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачёв заявил, что российские спецслужбы по именам знают граждан, уехавших воевать в Сирию и Ирак на стороне террористов.

«Наши правоохранительные органы и спецслужбы знают поимённо всех, кто уехал (воевать на стороне боевиков — RT). Такая же ситуация, думаю, и в других странах», — приводит ТАСС слова Рогачёва.

Он отметил, что в настоящее время боевики едут в третьи страны или возвращаются в государства своего происхождения по фальшивым документам.

Ранее Рогачёв заявил, что российско-американская встреча по антитеррору состоится в Вене 13 декабря.