Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Дознаватель испугалась отца и призналась в изнасиловании
Дознаватель испугалась отца и призналась в изнасиловании

МИД: спецслужбы знают имена всех уехавших воевать за боевиков россиян 

RT на русском + ещё 1 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачёв заявил, что российские спецслужбы по именам знают граждан, уехавших воевать в Сирию и Ирак на стороне террористов.
«Наши правоохранительные органы и спецслужбы знают поимённо всех, кто уехал (воевать на стороне боевиков — RT). Такая же ситуация, думаю, и в других странах», — приводит ТАСС слова Рогачёва.
Он отметил, что в настоящее время боевики едут в третьи страны или возвращаются в государства своего происхождения по фальшивым документам.
Ранее Рогачёв заявил, что российско-американская встреча по антитеррору состоится в Вене 13 декабря.
RT на русском: последние новости
Лавров назвал цель провокации в Керченском проливе Встреча России и США по антитеррору пройдёт 13 декабря в Вене В Госдуме оценили решение Литвы ввести санкции против России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта145
Дознаватель испугалась отца и призналась в изнасиловании46
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента339
Меркель выступила с последней речью25
Вдова Гайдая отреагировала на домогательства к Варлей43
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
01:45
Меркель выступила с последней речью
В мире Европа
00:43
Против РФ ввели первые санкции из-за керченского инцидента
Прибалтика В мире
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину из-за керченского конфликта
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение