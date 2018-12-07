Директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачёв заявил, что российско-американская встреча по антитеррору состоится в Вене 13 декабря.
«Будет российско-американская встреча по антитеррору… Пока состоится», — приводит РИА Новости слова дипломата.
Он отметил, что встреча должна состояться в Вене 13 декабря.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предложила обсудить вопрос Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Совете Россия — НАТО, но получила отказ.