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В Госдуме ответили на заявление Киева о планах на Керченский пролив 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Корабли ВМС Украины при необходимости смогут продолжать ходить через Керченский пролив, если будут соблюдать установленные правила, заявил RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Собеседник RT подчеркнул, что не существует никаких "черных списков" для украинских кораблей.
По его словам, киевские власти придумали проблему прохода кораблей сами, чем и заслужили "особое отношение" российских пограничников к своей технике.
Депутат напомнил, что кораблям следует проходить под Крымским мостом с зачехленными орудиями и деактиврованными системами ведения огня, подчиняться приказам конвоя и придерживаться строго заданного курса.
В ноябре два катера и буксир ВМСУ нарушили российскую границу в Черном море, после чего корабли были задержаны пограничниками с применением оружия.
Киев обвинил Москву в агрессии и ввел военное положение в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем. Президент России назвал ситуацию в проливе провокацией, связанной с предвыборными манипуляциями действующего президента Украины.
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