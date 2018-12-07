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ЕР запустила мобильное приложение «Партия на ладони» 

РИА Новости + ещё 1 7 декабря 2018
Фото: РИА Новости
Партия "Единая Россия" запустила собственное мобильное приложение "Партия на ладони", которое включает электронный партбилет, интегрировано с порталом Госуслуг и сервисом "Наблюдатель", сообщил руководитель рабочей группы "Цифровая партия", депутат Госдумы Артем Туров в ходе XVIII Съезда ЕР.
Он пояснил, что в приложении реализованы сервисы для краудсорсинга — экспертиза инициатив, внутрипартийные обсуждения — системы электронного образования, ПолитСтартап, мобильное электронное предварительное голосование. По его словам, в будущем сервисы планируется интегрировать в систему Госуслуг и использовать технологию блокчейн.
По его словам, на сегодняшний день существует ряд запросов к цифровизации партии, причём речь идет о запросе на систему обратной связи.
XVIII Съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки — "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".
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