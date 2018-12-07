ЕР запустила мобильное приложение «Партия на ладони»

Он пояснил, что в приложении реализованы сервисы для краудсорсинга — экспертиза инициатив, внутрипартийные обсуждения — системы электронного образования, ПолитСтартап, мобильное электронное предварительное голосование. По его словам, в будущем сервисы планируется интегрировать в систему Госуслуг и использовать технологию блокчейн.

По его словам, на сегодняшний день существует ряд запросов к цифровизации партии, причём речь идет о запросе на систему обратной связи.

XVIII Съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки — "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".