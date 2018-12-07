Лавров жестко ответил США

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Лавров ответил на претензии США в связи с испытанием ракеты 9М729 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ракета 9М729, от которой потребовали отказаться США, была испытана на разрешенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности дальность.
Глава дипломатического ведомства в очередной раз подчеркнул, что США голословно обвиняют Россию, и Москва все еще не получала документов по якобы нарушению ДРСМД, передает РИА «Новости».
В то же время Лавров обратил внимание, что страны НАТО наращивают военную активность и инфраструктуру у границ России.
«Мы видим, как наши коллеги из Северного альянса (НАТО) проводят курс на сдерживание России, наращивают военную активность вблизи наших границ, создают военную инфраструктуру на «восточном фронте», как они это называют. Пытаются вместо дипломатии заниматься голословными обвинениями, которые не способствуют диалогу. Только в рамках диалога и можно взаимные озабоченности лучше понимать», — заявил Лавров.
В четверг Вашингтон предложил Москве либо отказаться от ракетной системы 9М729, либо модифицировать ее. В Кремле ответили на эти требования США.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала об ультиматуме США и подготовке России к вероятному выходу США из ДРСМД.
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