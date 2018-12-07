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Путин выступит на съезде единороссов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин выступит на съезде партии «Единая Россия» в субботу, 8 декабря. Об этом в пятницу, 7 декабря, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.
«Сам этот факт говорит о том, что президент по-прежнему, собственно, остается лидером этой партии, по-прежнему уделяет большое внимание и значение тем делам, которые делает эта партия», — пояснил Песков.
Ожидается, что на съезде 7-8 декабря «Единая Россия» обсудит создание этического кодекса, проведет кадровую ротацию, а также проанализирует результаты осенних выборов.
По итогам Единого дня голосования, который состоялся 9 сентября, «Единая Россия» сохранила контроль в региональных парламентах, а также во всех городских думах. Кроме того, кандидаты от партии одержали победу на губернаторских выборах в 22 из 26 регионов. В совокупности «Единая Россия» получила порядка 60 процентов мандатов на выборах. Лишь в нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, однако там единороссы сохранили свое влияние за счет межпартийной коалиции.
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