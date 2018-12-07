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В «Единой России» вводят кодекс этики для членов партии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
"Единая Россия" вводит для членов партии кодекс этических норм. Единороссам следует не допускать унижающих высказываний, вести себя скромно и сдержанно, выполнять обещания и бороться с попытками фальсификации истории. Свод этических правил для партийцев озвучил в пятницу на съезде депутат Госдумы Андрей Красов в рамках работы дискуссионной площадки "Обновление".
Этические нормы обязательны для всех членов партии. В их основе лежат предложения участников региональных дискуссий "Обновление-2018", предшествовавших съезду.
"В основе поведения любого публичного политика должно быть уважительное, внимательное отношение к людям, их проблемам, из этого подхода и вытекает принцип личной скромности. Должна быть ответственность перед избирателями за данные обещания, и спрос с представителя партии всегда больше, чем с любого другого человека", — сказал Красов.

Свод правил

Согласно разработанному своду правил, каждый член "Единой России" обязан "относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций".
Единоросс должен "исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей".
Кроме того, члены партии должны быть "нетерпимыми к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов". Им следует придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении, а в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами.
"В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей", — говорится в этическом кодексе.
Членам партии также предписано открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, а после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции.
Единороссы должны "выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ".
Как отметил Красов, итоги региональных дискуссий показали запрос на усиление требований к членам "Единой России". Он подчеркнул, что большинство партийцев придерживаются этических норм.
"Но есть отдельные представители, которые своими действиями и высказываниями могут бросать тень на работу всей партии. Например, когда позволяют себе высокомерное отношение к людям, сомнительные высказывания, действия. Ведь все это в итоге негативно сказывается на имидже "Единой России", — пояснил Красов.
Он напомнил, что на протяжении нескольких лет уставом партии закреплен механизм ответственности за неподобающее поведение в виде приостановления членства после возбуждения уголовного дела. "Все члены "Единой России" должны осознавать, что партия представляет людей и работает для них. Поэтому в случае, если их деятельность или поведение противоречат партийной этике, эти люди должны нести ответственность, соразмерную своим поступкам", — отметил единоросс.
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