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Крым выдвинул Украине условие прохода кораблей в Азовское море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель озвучил условие, при котором корабли военно-морских сил Украины смогут проходить через Керченский пролив в Азовское море.
Гемпель отметил, что Украина вправе направлять свои корабли в Азовское море, однако она должна строго соблюдать международные нормы и правила судоходства, а также требования прохода через территориальные воды России.
«При соблюдении этих условий никто препятствовать не будет прохождению судов», — приводит его слова РИА «Новости».
Гемпель добавим, что украинские власти переоценивают способности флота своей страны. «Мы предупреждаем Киев впредь не прибегать к провокациям в Керченском проливе», — сказал он, пообещав, что в противном случае последует «адекватная ответная реакция».
Ранее в пятницу глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив.
25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны.
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