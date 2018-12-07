Крым выдвинул Украине условие прохода кораблей в Азовское море

Глава комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель озвучил условие, при котором корабли военно-морских сил Украины смогут проходить через Керченский пролив в Азовское море.

Гемпель отметил, что Украина вправе направлять свои корабли в Азовское море, однако она должна строго соблюдать международные нормы и правила судоходства, а также требования прохода через территориальные воды России.

«При соблюдении этих условий никто препятствовать не будет прохождению судов», — приводит его слова РИА «Новости».

Гемпель добавим, что украинские власти переоценивают способности флота своей страны. «Мы предупреждаем Киев впредь не прибегать к провокациям в Керченском проливе», — сказал он, пообещав, что в противном случае последует «адекватная ответная реакция».

Ранее в пятницу глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли при необходимости продолжат ходить через Керченский пролив.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны.