В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Лукашенко о цене на газ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что дискуссия президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко при обсуждении цены на российский газ — нормальный рабочий процесс.

"Что касается вчерашнего ЕврАзЭС, это было очень продуктивное, очень полезное рабочее мероприятие, где велся именно рабочий разговор. Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений. Высказывались разные точки мнения, высказывались несогласия по ряду вопросов, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц… Но в том, что работа предстоит очень напряженная, никто не сомневается", — сказал Песков.

В ходе заседания Высшего Евразийского совета (ВЕЭС) Лукашенко высказал недовольство по поводу высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. По его словам, цена примерно втрое выше, чем тариф "Газпрома" при внутрироссийских поставках. В результате, заявил Лукашенко, цена газа для Белоруссии на границе со Смоленской областью составляет почти 130 долларов, тогда как оптовая цена для смоленских потребителей — 70 долларов.