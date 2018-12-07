Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали дискуссию Путина и Лукашенко о цене на газ 

РИА Новости 1 час назад
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналистам, что дискуссия президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко при обсуждении цены на российский газ — нормальный рабочий процесс.
"Что касается вчерашнего ЕврАзЭС, это было очень продуктивное, очень полезное рабочее мероприятие, где велся именно рабочий разговор. Рабочий разговор не всегда подразумевает единство мнений. Высказывались разные точки мнения, высказывались несогласия по ряду вопросов, и это говорит о том, что это живой механизм, который затрагивает интересы всех стран-участниц… Но в том, что работа предстоит очень напряженная, никто не сомневается", — сказал Песков.
В ходе заседания Высшего Евразийского совета (ВЕЭС) Лукашенко высказал недовольство по поводу высокой стоимости транспортировки российского газа в страну. По его словам, цена примерно втрое выше, чем тариф "Газпрома" при внутрироссийских поставках. В результате, заявил Лукашенко, цена газа для Белоруссии на границе со Смоленской областью составляет почти 130 долларов, тогда как оптовая цена для смоленских потребителей — 70 долларов.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы Тираны мира смеются над США: поведение Трампа, возмутившее СМИ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином104
В Грузии разгорелся скандал из-за российского майонеза76
Гидрометцентр дал прогноз на 2019 год4
Хаос и паника: Землю ждет мощнейшее землетрясение48
Появились новые кадры «красивой жизни» Цеповяза93
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
02:56
Шарий разоблачил ложь о поездах Порошенко
В мире Украина
00:54
Новый ракетный корабль ЧФ прибыл на базу в Севастополь
Армия Оружие
01:29
Гидрометцентр дал прогноз на 2019 год
Погода Общество
00:30
Опасную очистку крыш от снега сняли на видео
Новости Москвы
01:57
Появились новые кадры «красивой жизни» Цеповяза
Криминал Происшествия
02:46
Познер рассказал про черный список гостей на «Первом»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение