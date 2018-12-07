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Путин внес изменения в Стратегию государственной нацполитики 

РИА Новости + ещё 4 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2025 года, … изменения", — говорится в указе.
Ранее глава Федерального агентства по делам национальностей РФ (ФАДН) Игорь Баринов рассказывал, что ведомство совместно с Советом по межнациональным отношениям провело работу по актуализации Стратегии с учетом международной повестки, внутриполитических процессов, современных вызовов и угроз, а также необходимости учета положений утвержденной в 2015 году стратегии национальной безопасности РФ.
Он уточнял, что в новую редакцию стратегии включены целевые показатели эффективности и ожидаемые результаты принимаемых мер, также стратегия дополнена понятийным аппаратом, разработанным научным сообществом.
В России реализуется Стратегия государственной национальной политики до 2025 года. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) было создано в России в 2015 году, оно разрабатывает и реализует государственную национальную политику, занимается укреплением единства народа РФ.
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