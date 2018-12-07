«Дезинформационное наступление». Аналитик о претензиях США по ракете 9М729

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее. Ракета — это только предлог для обвинений, уверен военный аналитик Александр Жилин . Ситуацию он прокомментировал в эфире радио Sputnik

США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8 по западной классификации) или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения ДРСМД, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон

В ведомстве утверждают, что ракета 9М729 имеет радиус действия от 500 до 5500 километров, что запрещено договором. Томпсон подчеркнула, что Россия должна внести коррективы, которые можно будет проверить.

"Мяч на российской стороне. Они должны проявить инициативу", — добавила представитель госдепа.

Как ранее заявил замглавы МИД Сергей Рябков , Россия уведомила США, что ракета 9М729 не разрабатывалась и не испытывалась на такую дальность. Он добавил, что Москва в духе доброй воли передала американцам информацию о временных рамках испытаний, дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых они осуществлялись.

Американцы могли бы сами в этом убедиться — Минобороны РФ предоставило им такую возможность, отметил в эфире радио Sputnik военный аналитик, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин.

"Когда Трамп приступил к перевооружению своей армии, объявил о выходе из ДРСМД, когда они фактически приняли решение о выходе из договора о СНВ-3, то в условиях информационной войны они развернули дезинформационное наступление, обвиняя Россию во всех смертных грехах. Они приводят эту ракету как предлог, утверждая, что Россия якобы нарушала договор. При этом они фактически отказались от предложения Минобороны РФ посмотреть реально, что собой представляет эта ракета, какова ее дальность, нарушает ли она существующие договоренности и так далее. Это их традиционная откровенная ложь", — считает Александр Жилин.

По его словам, при оценке ситуации следует помнить, что приоритетом была и остается безопасность РФ.

"Безопасность России стоит на первом месте. Мы защитим народ любыми способами даже в условиях, когда на наших границах размещены ударные комплексы. Это уже проблемы Европы — не мы пришли к границам США. А если Европа не имеет суверенитета и готова ценой своей безопасности расплачиваться за американские ракеты, то это — дело добровольное", — заключил Александр Жилин.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору.