Поклонская: украинцы могут попросить политубежище в РФ

Жители Украины , которые подвергаются преследованию в своей стране, могут попросить политическое убежище в России , заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская . Так она отреагировала на разрыв договора о дружбе между государствами и на введение военного положения.

По её словам, киевские власти попирают права и свободы русскоязычных жителей страны.

«Жаль, что в европейских и американских правозащитных структурах остаются совершенно безучастными к такой вопиющей дискриминации», — подчеркнула депутат.

Она отметила, что подобные действия являются «слабым утешением для тонущего корабля с нетрезвым и проворовавшимся капитаном во главе», передаёт РИА Новости

Ранее News.ru писал, что Поклонская расценила как «квазипатриотический пиар» предложение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко обменять себя на задержанных в России моряков. Они были арестованы за незаконное пересечение границы. По её мнению, заявление Воронченко звучит цинично в том числе и потому, что именно он их «отправил как овец на заклание, то есть на верную погибель».