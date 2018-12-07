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Поклонская: украинцы могут попросить политубежище в РФ 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Жители Украины, которые подвергаются преследованию в своей стране, могут попросить политическое убежище в России, заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская. Так она отреагировала на разрыв договора о дружбе между государствами и на введение военного положения.
По её словам, киевские власти попирают права и свободы русскоязычных жителей страны.
«Жаль, что в европейских и американских правозащитных структурах остаются совершенно безучастными к такой вопиющей дискриминации», — подчеркнула депутат.
Она отметила, что подобные действия являются «слабым утешением для тонущего корабля с нетрезвым и проворовавшимся капитаном во главе», передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что Поклонская расценила как «квазипатриотический пиар» предложение командующего ВМС Украины Игоря Воронченко обменять себя на задержанных в России моряков. Они были арестованы за незаконное пересечение границы. По её мнению, заявление Воронченко звучит цинично в том числе и потому, что именно он их «отправил как овец на заклание, то есть на верную погибель».
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