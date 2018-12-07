О «Турецком потоке», безопасности и галстуке: Путин встретился с Ципрасом

Это первый визит греческого премьера в Россию после того, как в июле Афины выслали двух российских дипломатов и запретили въезд еще двум россиянам, а Москва ответила зеркальными мерами.

Отношения Москвы и Афин

Лидеры обеих стран отметили, что им удалось преодолеть напряженность в отношениях, которая возникла после того, как Афины выслали двух российских дипломатов и запретили въезд еще двум россиянам.

"Мы поддерживали всегда с первых шагов независимость Греции, поддерживали греческий народ и греческое государство. И будем это делать дальше вне зависимости от того, трудные времена переживает греческий народ или процветает. Причина этого в исторических наших отношениях, духовной близости", — сказал президент России.

При этом он отметил, что Москва все же не согласна с наличием оснований для высылки дипломатов.

Он добавил, что России это не очень-то мешало нормально работать, строить отношения, в том числе в сфере экономики.

Премьер Греции, со своей стороны, также выразил надежду, что вопрос с высылкой дипломатов разрешился.

Греция не меняет позицию

Греция как член ЕС НАТО считает, что без России невозможна какая-либо архитектура безопасности, заявил Ципрас по итогам переговоров.

Кроме того, отметил Ципрас, что Афины не меняют позицию в отношении России под давлением третьих стран, и напомнил, что Греция была единственной страной Евросоюза, которая не согласилась с желанием всех выслать дипломатов по "делу Скрипалей".

Энергетика

Президент России и премьер Греции также обсудили энергетические проекты, касающиеся поставок газа в Южную Европу.

Так, Путин отметил, что Россия готова рассмотреть возможность подключения Греции к проекту "Турецкий поток".

По его словам, уже практически построен трубопровод из Греции в Италию, но газа там пока нет.

Кроме того, добавил он, российский газ может пойти и по трубопроводу ТАР, создаваемого как часть проекта "Южный газовый коридор", который позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря.

Ципрас, в свою очередь, выразил уверенность, что подключение Греции к проектам по поставке российского газа по южному маршруту повысит ее роль в региональном энергетическом узле.

Что пообещал Ципрас

Греческий премьер, известный нелюбовью к галстукам, был на пресс-конференции в белой рубашке с расстегнутым воротом. Греческие журналисты поинтересовались, почему он не выполнил обещание надевать галстук, если его партия победит на парламентских выборах и проблема огромного греческого долга будет решена.

Ципрас ответил, что уже выполнил это обещание, так как выиграл спор о долге.

"Но очень быстро снял его, так как он — как петля на шее греческого народа. Это символ", — сказал он.

Путин воспринял его слова с улыбкой, однако снимать галстук не стал. Политики вместе удалились с пресс-конференции.