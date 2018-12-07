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«Единая Россия» намерена усовершенствовать дискуссионные платформы 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Работа дискуссионных платформ "Единой России" будет приведена в соответствие с основополагающими ценностями партии: благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет, сообщил заместитель секретаря Генсовета "Единой России" Евгений Ревенко, выступая на дискуссионной площадке "Открытость", которая проходит в первый день работы XVIII Съезда "Единой России".
Съезд "Единой России" проходит 7-8 декабря. В первый день Съезда работают три дискуссионные площадки — "Обновление", "Открытость" и "Лидерство", на которых участники и делегаты подводят итоги региональных предсъездовских дискуссий "Обновление-2018".
"Базовые идеологемы "Единой России" были определены в ходе весенних дискуссий "Направление-2026" и поддержаны в ходе региональных конференций "Обновление-2018. Это благополучие человека, лидерство и развитие, единство и суверенитет страны. В связи с этим есть предложение переформатировать работу четырех дискуссионных платформ как основного инструмента по коммуникации с гражданским обществом партии и привести их работу в соответствии с тремя базовыми идеологемами партии", — сообщил Ревенко.
Он отметил, что спектр тем, которые предлагается обсуждать в рамках работы площадок, будет значительно шире. "К примеру, лидерство и развитие — это вопросы развития гражданского общества, поддержка НКО, качество жизни людей. Благополучие человека — это темы социальной политики, экологии, развития спорта, здоровья и образования. Единство и суверенитет — это не только патриотическая повестка, а также темы межнациональных отношений, истории, единства страны", — подчеркнул Ревенко.
Секретарь иркутского регионального отделения ЕР Сергей Сокол предложил объединить работу дискуссионных платформ в одну площадку.
"Есть предложение сформировать в регионах одну дискуссионную площадку, но с самым широким кругом тем, которые там могут рассматриваться. В первую очередь, это должны быть вопросы, которые волнуют людей на местах. Это и социальные вопросы, экономические, ЖКХ, медицинское обслуживание, образование", — сообщил Сокол.
По мнению Ревенко, это позволит партии эффективнее обсуждать наиболее наболевшие и острые вопросы в том или ином регионе и сделать этот процесс максимально открытым, эффективным и полезным с точки зрения решения проблем людей.
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