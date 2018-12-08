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Пять регионов ДФО получат гранты правительства РФ 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский и Приморский края вошли в число регионов, показавших высокие темпы экономического роста, поэтому получат от правительства РФ гранты, сообщает пресс-служба минвостокразвития.
По словам заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, принято решение о предоставлении грантов в объеме около 20 миллиардов рублей 40 регионам страны, показавшим наиболее высокие темпы роста своего экономического потенциала.
— Сегодня в стадии реализации на Дальнем Востоке находится 1422 проекта. Общий объем заявленных инвестиций 3,7 триллиона рублей. Будет создано 128 тысяч новых рабочих мест до 2025 года. В точках роста экономических центров ДФО идет строительство социальной инфраструктуры. На три года запланирована реализация 199 мероприятий, на которые выделено 56,3 миллиарда рублей из федерального бюджета, — говорит о темпах экономического роста региона министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.
В ближайшее время начнется работа по разработке Национальной программы развития Дальнего Востока. Пока идет сбор предложений в муниципалитетах.
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