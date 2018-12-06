МИД: Россия разочарована позицией стран ЕС по размещению оружия в космосе

МИД РФ выразил разочарование позицией стран Евросоюза, воздержавшихся от голосования на Генассамблее ООН по предложенным Россией документам — резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" (НПОК) и процедурному решению "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" (ПГВК). Об этом сообщает ведомство в четверг.

"В очередной раз разочарованы позицией стран Евросоюза в отношении обоих документов. Они вновь не смогли выразить собственное мнение и предпочли воздержаться", — говорится в сообщении МИД.

5 декабря Генассамблея ООН приняла российские резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" и "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" (МТДК), а также процедурное решение "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве".

За резолюцию о неразмещении оружия высказались 128 членов ООН. "По сути, наша инициатива по НПОК остается единственным реально действующим международным инструментом по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве", — комментируют в российском внешнеполитическом ведомстве. Российские дипломаты сожалеют, что вместе с США против резолюции проголосовали Австралия, Великобритания, Венгрия и Франция. "Получается, что эти государства под давлением США выступили против собственных национальных приоритетов и выразили пассивное согласие с возможной реализацией заявленных Вашингтоном планов по размещению оружия в космосе", — отмечается в сообщении.

США выступили также против решения по ПГВК и резолюции по МТДК. "Тревожным сигналом стало и разрушение Вашингтоном бережно сохранявшегося последние годы консенсуса по совместной резолюции по МТДК. Расцениваем резкое изменение позиции Вашингтона по этому документу и переход от высшей формы его поддержки — соавторства — к голосованию "против" как еще одну яркую демонстрацию нацеленности Вашингтона на демонтаж современной системы контроля над вооружениями и нераспространения и жесткое препятствование любым позитивным шагам в этой области", — отметили в МИД России.