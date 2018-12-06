В посольстве России рассказали о сложностях работы в Британии

Правительство Великобритании стремится максимально затруднить общение дипломатов с представителями британской общественности, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что британские спецслужбы якобы наблюдают активизацию деятельности российских разведчиков, работающих, в том числе, под дипломатическим прикрытием.

Ранее британское издание Daily Mirror опубликовало статью со ссылкой на оказавшуюся в распоряжении этой газеты секретную записку, согласно которой военных и сотрудников разведки призывают находиться в высшей степени готовности для выявления шпионов из РФ. Как утверждается в статье, МИ5 (служба контрразведки) и полиция полагают, что российских дипломатов, которых не выслали из страны в связи с инцидентом в Солсбери, теперь мобилизовали для выполнения разведывательных заданий. При этом ранее это же издание писало, ссылаясь на информированный источник, что высылка 23 российских дипломатов нанесла сокрушительный удар по разведывательным возможностям России, на восстановление которых "уйдет еще несколько лет".

"К сожалению, в очередной раз становимся свидетелями обострения шпиономании в британском обществе. Регулярное появление такого рода публикаций при попустительстве властей свидетельствует о том, что консервативное правительство не ослабляет усилий по созданию вокруг нашего посольства в Лондоне токсичной атмосферы с целью максимально затруднить общение с представителями британской общественности", — заявил представитель посольства.

Он подчеркнул, что поездки по стране являются обычной и неотъемлемой частью работы и жизни дипломатов.

"Инициаторы нынешнего витка антироссийской кампании фактически призывают к тому, чтобы максимально сузить рамки для нормального функционирования посольства", — заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что, ссылаясь на анонимные источники в публикациях, британские СМИ предлагают читателям "исходить из непогрешимости британских спецслужб" и верить им на слово.

"Полагаем, не надо напоминать, к чему в итоге привел подобный подход применительно к ситуациям в Югославии, Ираке, Ливии, в конце концов, в Солсбери", — отметил он.

Подобные публикации, также подчеркнул представитель посольства, выгодны британским спецслужбам, поскольку, как он считает, оправдывают продолжение ими работы по российскому направлению после того, как они сами заявили, что выслали всех "российских шпионов".