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Лидеры стран СНГ приехали в Мариинский театр на балет «Щелкунчик» 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Фото: © ТАСС/POOL
Президент России Владимир Путин вместе с лидерами других стран СНГ приехали в Мариинский театр на балет "Щелкунчик".
Они прибыли сразу по окончании неформального саммита, который прошел в формате дружеского обеда, и заняли места в 13-м ряду.
У входа в зал лидеров встретили ведущие солисты оперы и балета Мариинского театра.
После представления присутствовавшие на нем лидеры пообщались с труппой и обсудили, в частности, творческие планы артистов. Кроме того, Путин и другие главы государств поздравили сотрудников Мариинки с наступающим Новым годом.
Впервые балет "Щелкунчик" был поставлен в Санкт-Петербурге в 1982 году. Премьера балета в новой редакции состоялась в Мариинском театре в 2001 году. В нем использованы либретто и сценарный план Мариуса Петипа в обработке Михаила Шемякина. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев. После премьеры он признался, что с "Щелкунчика" давно нужно было "снять покров нарочитой детскости и некое ощущение детского утренника". Шемякин объявил задачами новой постановки возвращение произведению "гофмановского духа с элементами гротескного юмора, странностями и перевоплощениями, соединение изобразительной части с музыкальным драматизмом Чайковского". В результате многие критики признали версию балета в постановке Мариинки одной из самых необычных за последние десятилетия.
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