В России прокомментировали решение Рады разорвать договор о дружбе с РФ

Верховная рада приняла закон, согласно которому договор о дружбе и сотрудничестве с Россией перестанет действовать 1 апреля 2019 года. В Совфеде предупредили, что от Киева стоит ждать новых политических провокаций, инициированных Вашингтоном. По мнению экспертов, денонсированное соглашение в последние годы имело символическое значение, так как украинские власти не соблюдали его положения.

Украина решила не продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Согласно принятому Верховной радой закону, действие соглашения прекратится 1 апреля 2019 года.

3 декабря документ на рассмотрение парламента внёс президент Украины Пётр Порошенко. В пользу принятия законопроекта высказались 277 депутатов при необходимом минимуме в 226 человек.

Украинская сторона утверждает, что основанием для отказа продлевать договор стала «вооруженная агрессия России против Украины».

В Совете Федерации уверены, что в дальнейшем внешнеполитическая повестка в риторике Киева будет только нарастать.

«Это лишь начало серии политических провокаций, инициированных Госдепом США, послушным инструментом которого является цепляющийся за власть режим Порошенко», — рассказала RT член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

В Госдуме заявили, что решение Киева не продлевать договор обусловлено грядущими выборами на Украине. По словам члена комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Казбека Тайсаева, украинские власти делают всё, чтобы разорвать двусторонние отношения.

«Это популистские шаги. Всё это связано с выборами», — цитирует Тайсаева РИА Новости.

В свою очередь, в российском МИД к решению украинских властей отнеслись с иронией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предположила, что «киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием».

«Большой договор»

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной, или «Большой договор», был подписан в Киеве 31 мая 1997 года президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой. В силу документ вступил 1 апреля 1999 года.

Договор был принят сроком на 10 лет с возможностью автоматического продления в случае отсутствия возражений сторон. По такому принципу соглашение обновили в октябре 2008 года еще на десять лет — до 1 апреля 2019 года.

Документ определял взаимоотношения между Россией и Украиной в разных сферах, в том числе экономических и социальных. Среди пунктов соглашения есть обоюдные гарантии защиты этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств, отказ от экономических действий, способных нанести ущерб друг другу, создание условий для взаимного изучения языков, обеспечение транзита через территории друг друга и многое другое.

Киев неоднократно обвинял Россию в нарушении договора в связи с референдумом и последующим воссоединением Крыма с РФ. В марте 2018 года украинский МИД представил Порошенко пакет предложений о выходе из соглашения. В августе украинский президент поручил ведомству готовиться к отказу от продления договора. В сентябре эту инициативу поддержал Совет национальной безопасности и обороны Украины. В том же месяце Киев направил в российский МИД официальную ноту о непродлении договора.

Тогда же Киев публично признал, что договор из-за работы над международными судебными разбирательствами с Москвой.

«На тот момент он нам был нужен, чтобы подготовить все иски и документы в международные суды и институты», — рассказал заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

При этом договор фактически не действует на протяжении последних четырёх лет, и от формального выхода никто не выиграет, считает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

«Все, кто мог, уже проиграли. Украина уже прекратила экономическое сотрудничество, военно-техническое сотрудничество, остался только газовый транзит через Украину, который этим договором не регулировался… Это никому не выгодно. Украина ничего не приобретает от не продления, она не хотела и так не выполняла. По отношении к ней Россия и так соблюдала позиции этого договора», — заявил эксперт в беседе с RT

Может повлиять на обычных людей

Накануне подписания закона о непродлении договора Порошенко объявил о переброске войск к границе с Россией на период введённого в Украине военного положения. Напомним, закон о соответствующей мере вступил в силу 29 ноября.

По словам Порошенко, в стране также пройдут учения, а в областях, где объявлено военное положение, состоятся учебные сборы с резервом первой очереди. Украинский лидер выразил надежду, что военное положение не придётся продлевать на больший срок, и уже принятых мер будет достаточно для «защиты граждан от врага».

«Боевые части и подразделения Вооружённых сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора, не теряя ни секунды», — написал Порошенко в своём Twitter-аккаунте.

Власть Украины своими действиями уничтожает всю правовую базу взаимоотношений с Россией, причём пострадают от этих шагов обычные граждане. Об этом в беседе с RT сказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Договор, скорее, символический, но вместе сразу к нему хотя привязать отмену порядка 40 соглашений», — отметил Денисов.

Принятый Радой принятый документ подтверждает позицию украинской власти, которая не настроена на конструктивный диалог с Россией, считает эксперт.