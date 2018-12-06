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В ГД посоветовали США «запастись туалетной бумагой» на случай вторжения в Черное море 

Рамблер 1 час назад
Фото: EPA
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал намерение США направить военный корабль в Черное море, передает РИА «Новости».
Швыткин посоветовал «некоторым в США» «запасаться туалетной бумагой», поскольку ответ на эти действия со стороны России «будет достаточно серьезным».
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Швыткин уверен, что отправка кораблей США в Черное море будет доказывать, что инцидент с украинскими военными судами в Керченском проливе был заранее спланированной провокацией.
«Кто бы ни покушался на наши территориальные воды — США, Украина или какое-то другое государство, — они получат достойный отпор в соответствии с нормами международного права… Я думаю, ответ может быть достаточно серьезным, и некоторым в США придется запасаться туалетной бумагой», — сказал Швыткин в эфире радио Sputnik.
25 ноября пограничные катера ФСБ России со стрельбой задержали три военных корабля Украины в Керченском проливе на основании незаконного пересечения российской границы. На Украине действия России назвали «актом агрессии».
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