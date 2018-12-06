Экс-губернатору Орловской области нашли новую работу

Бывший губернатор Орловской области и заместитель полпреда в ЦФО Вадим Потомский переходит в полпредство в СЗФО. Там он займет должность заместителя полномочного представителя по экологии.

По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, назначение Потомского вполне логично на фоне растущих в округе протестов по экологической тематике. Кремлю необходим человек, который в теме разбирается и способен обеспечить баланс между обществом и «элитами».

«Потомский, много лет работавший в сфере утилизации мусора и на должности губернатора Орловской области, является именно таким специалистом», — объяснил эксперт.

Жители Архангельской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с призывом «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку». Они выступили против постройки мусорного полигона для ввоза отходов из других регионов, а также потребовали отставки губернатора Игоря Орлова , сообщает РБК.