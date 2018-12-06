Экс-губернатору Орловской области нашли новую работу 

Бывший губернатор Орловской области и заместитель полпреда в ЦФО Вадим Потомский переходит в полпредство в СЗФО. Там он займет должность заместителя полномочного представителя по экологии.
По мнению политконсультанта Дмитрия Фетисова, назначение Потомского вполне логично на фоне растущих в округе протестов по экологической тематике. Кремлю необходим человек, который в теме разбирается и способен обеспечить баланс между обществом и «элитами».
«Потомский, много лет работавший в сфере утилизации мусора и на должности губернатора Орловской области, является именно таким специалистом», — объяснил эксперт.
Жители Архангельской области записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с призывом «не допустить превращения Русского Севера во всероссийскую свалку». Они выступили против постройки мусорного полигона для ввоза отходов из других регионов, а также потребовали отставки губернатора Игоря Орлова, сообщает РБК.
Ранее News.ru писал, что эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направят московским властям список мусороперерабатывающих заводов в Центральном федеральном округе. Туда, уверены общественники, можно отправлять мусор вместо его транспортировки в Архангельскую область. По словам активистов организации, все эти комплексы недозагружены примерно наполовину.