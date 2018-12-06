В Госдуме прокомментировали украинский закон о пограничниках

Соответствующий закон в четверг приняла Верховная рада . Законом определена прилегающая зона Украины : зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль. Закон определяет, что корабли и катера морской охраны государственной пограничной службы Украины могут применять оружие без предупреждения во время вторжения или нападения вооруженных военных групп и преступных группировок.

"Сначала (президент Украины Петр) Порошенко протаскивает через Раду законопроект о военном положении, а потом "неожиданно" получает повод им воспользоваться. Теперь депутаты дают возможность своим пограничникам палить по всем, кто им не нравится. Это очень опасная тенденция, ведь понимая, что любое российское военное судно может "дать сдачи", украинские "боевые москиты" вполне могут напасть на гражданское судно", — сказал Белик.

Парламентарий отметил, что Россия в отличие от Украины не полезет в чужие территориальные воды, но риски того, что пограничники воспользуются правом, которое им дала Верховная рада, все же есть.