Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

России пригрозили арестами за Крым 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: видео AristocratsTV / YouTube
Украинский Ощадбанк планирует проводить по всему миру конфискации российского имущества в качестве компенсации за присоединение Крыма. Об этом в интервью УНИАН заявил председатель правления банка Андрей Пышный.
Таким образом Пышный планирует получить деньги, которые Ощадбанк смог отсудить за Крым в арбитражном суде Парижа. Сумма компенсации составила 1,3 миллиарда рублей.
Поскольку оплачивать иск отказались, дополнительно начисляются проценты. На момент интервью размер пеней достиг 180 миллионов долларов. Как уточнил Пышный, ежедневно долг увеличивается на 100 тысяч долларов.
Он отметил, что решение суда может быть принудительно исполнено в 154 юрисдикциях, где на российское имущество могут наложить арест.
Помимо конфискаций, Ощадбанк планирует использовать механизм замены кредитора в отношениях России с западными контрагентами. «Розыск активов — это большой объем работы. Однако этот инструмент является рабочим, и мы не собираемся от него отказываться», — пояснил Пышный. Он также призвал другие украинские компании обращаться в суд, «чтобы восстановить справедливость».
Ощадбанк подал иск против России летом 2015 года. В нем говорилось о потере активов кредитной организации из-за обесценивания выданных жителям Крыма кредитов. Банк вынужден был дополнительно создавать под них резервы, что привело к дополнительным расходам и вылилось в чистый убыток по результатам 2014 года в размере 8,5 миллиарда гривен (27,2 миллиарда рублей по тогдашнему курсу) против 678,7 миллиона гривен (2,1 миллиарда рублей) прибыли годом ранее.
Последние новости
ОПЕК и Россия договорились под давлением США Россия и Иран обрушили нефть Власти впервые признали намерение штурмовать школу в Беслане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эсминец США сбежал от российского флота446
Украина разрывает дружбу с Россией159
В РФ отреагировали на решение Украины по разрыву дружбы39
«Запаситесь туалетной бумагой»: ответ на угрозы США3
Давидыч вышел на свободу5
Видео
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
02:46
Медведев рассказал о новогодних планах
Политика
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
01:26
Дудя обвинили в краже вопросов для интервью
Общество
В Госдуме проходит встреча депутатов и рэперов
Политика
00:45
Задержанного школьника увезли на машине скорой помощи
Происшествия
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение