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Лукашенко извинился перед Путиным за публичный спор 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что извинился перед российским коллегой Владимиром Путиным за публичный спор о цене на газ для Минска. Глава государства дал комментарий корреспонденту ВГТРК, отрывок опубликован в Telegram-канале LIFE SHOT.
«Пришлось извиняться потом перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурное было объяснение, ну вам лучше не слышать этого», — признался белорусский лидер.
Дискуссия между Лукашенко и Путиным развернулась в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге. Президент Белоруссии обратил внимание на то, что для потребителей в его стране газ стоит 130 долларов за тысячу кубометров, а для россиян, например, в соседней Смоленской области — 70 долларов. Российский лидер отметил, что Минск платит за топливо почти вдвое меньше, чем, к примеру, Германия (250 долларов). Лукашенко продолжил полемику, упомянув в частности то, что белорусы живут хуже немцев, хотя «мы воевали против Германии вместе». После этого Путин предложил обсудить данную тему в закрытом режиме.
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