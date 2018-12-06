Захарова сравнила отмену договора о дружбе с Россией с первоапрельской шуткой

Дипломат подчеркнула, что согласно тексту закона, действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.

"Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием", — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Рада проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией.