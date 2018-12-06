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Эсминец США сбежал от российского флота
Эсминец США сбежал от российского флота

Захарова сравнила отмену договора о дружбе с Россией с первоапрельской шуткой 

Газета.Ru + ещё 5 47 минут назад
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала одобренный Верховной радой Украины закон о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Свое мнение она написала на фейсбуке.
Дипломат подчеркнула, что согласно тексту закона, действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.
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"Видимо, киевский режим решил первоапрельский праздник наполнить конкретным содержанием", — заявила Захарова.
Ранее сообщалось, что Рада проголосовала за прекращение договора о дружбе с Россией.
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