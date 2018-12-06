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Эсминец США сбежал от российского флота
Эсминец США сбежал от российского флота

Госдеп обвинил Россию в «крупнейшем гуманитарном кризисе в Европе» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл обвинил Россию в "крупнейшем гуманитарном кризисе в Европе", который происходит в Донбассе, попутно обвинив Москву в проявлении агрессии в ходе инцидента в Керченском проливе, когда украинские корабли нарушили границу РФ и были задержаны.
"Двадцать пятого ноября мы видели очередное проявление эскалации, когда российские корабли провели навал на украинские. Агрессивность России противоречит всем десяти принципам Хельсинского акта — документа, о приверженности к которому заявляет Россия", — сказал он, выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Украинские корабли с 24 моряками были задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
Президент России Владимир Путин назвал данный инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов. Он подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. Митчелл также заявил, что "дестабилизирующие действия России заставили союзников по НАТО интенсифицировать свою позицию и по сдерживанию, и по обороне".
Он также призвал Россию освободить украинских моряков и корабли, вернуть контроль над Крымом Украине и "прекратить преследование невооруженных наблюдателей СММ ОБСЕ (в Донбассе)", не приведя конкретных доказательств такого "преследования".
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