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Эсминец США сбежал от российского флота
Эсминец США сбежал от российского флота

Глава МИД России обвинил Киев в безнаказанности 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: МИД России, twitter
Руководитель российского внешнеполитического ведомства выступил открытии заседания глав МИД ОБСЕ в Милане.
Грубое вмешательство Киева в дела церкви препятствует урегулированию на Украине и раскалывает общество. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на открытии заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Милане. Дипломат подчеркнул, что украинские власти проводят свою политику при потворстве со стороны Запада.
«Поразительно, что киевский режим пользуется полной безнаказанностью у его западных покровителей, которые прощают, а то и оправдывают все его выходки. Это в полной мере относится и к недавней провокации, устроенной Военно-морскими силами Украины в Черном море, и к активным военным приготовлениям Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в Донбассе», — Сергей Лавров.
25 ноября три украинских корабля пересекли российскую границу и были задержаны. Провокация Киева нашла полную поддержку на Западе, самому же президенту Украины дала повод для введения военного положения.
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