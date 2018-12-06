Медведев посоветовал чиновникам «включать мозги»

"Что можно сказать, мозги надо включать, вот собственно и все, когда ты обличен властью. И, к сожалению, не у всех это получается", — заявил он в интервью российским телеканалам, комментируя скандал вокруг бывшего министра Саратовской области, заявившей, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей" и "макарошки стоят всегда одинаково". Чиновницу после этого отправили в отставку.

Он отметил, что в России около миллиона государственных служащих. Приблизительно две трети работают в федеральных и региональных учреждениях, одна треть — в муниципальных. Медведев заявил, что ему "не хотелось бы обижать государственных служащих в хорошем смысле этого слова целиком".

"И чтобы там ни думали, ни говорили, по большей части это действительно преданные своему делу, ответственные, хорошие люди. Но есть, конечно, и другие люди. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности", — заявил премьер.

По словам Медведева, в последнее время современные технологии позволяют информации о некорректном поведении чиновников распространяться очень быстро. Поэтому "ответственность есть всегда", и думать, прежде чем что-то изрекать должны госслужащие любого уровня — от поселковых чиновников до высших должностных лиц.