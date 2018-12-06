Кадыров объяснил блокировку своих аккаунтов в соцсетях

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с блокировкой его страниц в Instagram и Facebook, отметив, что в госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысячи молодых людей из Соединенных Штатов Америки.

"У меня спрашивают на форуме СМИ СКФО, почему блокируют мои страницы в Instagram и Facebook. Выдумывать можно много причин. На самом деле, в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что активно читали мои записи сотни тысячи молодых людей из США. Они писали комментарии, делали перепосты, писали мне в личку", — написал он в Telegram.

Глава республики подчеркнул, что именно опасение того, что в США среди молодежи растёт его популярность, стало главной причиной блокировки.