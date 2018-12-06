Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадыров объяснил блокировку своих аккаунтов в соцсетях 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с блокировкой его страниц в Instagram и Facebook, отметив, что в госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысячи молодых людей из Соединенных Штатов Америки.
"У меня спрашивают на форуме СМИ СКФО, почему блокируют мои страницы в Instagram и Facebook. Выдумывать можно много причин. На самом деле, в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что активно читали мои записи сотни тысячи молодых людей из США. Они писали комментарии, делали перепосты, писали мне в личку", — написал он в Telegram.
Глава республики подчеркнул, что именно опасение того, что в США среди молодежи растёт его популярность, стало главной причиной блокировки.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" Киев разрывает договор о дружбе. Это дает повод пересмотреть границы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине заявили о согласии НАТО на ввод кораблей в Азов297
Британия может отказаться от Brexit19
Медведев рассказал о новогодних планах1
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны7
Названа причина 60% смертей в России43
Видео
Медведев подводит итоги года
Политика
04:23
Медведев отчитается за 2018 год в прямом эфире
Политика Личный счет
01:09
Германия выступила против антироссийских санкций
В мире Ближний Восток
08:45
«Он говорил с кустом»: почему подросток принес нож в школу
Происшествия Криминал
05:24
Рада приравняла бандеровцев к ветеранам войны
В мире Украина
02:51
В московских многоэтажках появятся новые лифты
Новости Москвы
02:19
Из «Черного беркута» выпустили 12 «смертников»
Происшествия
00:45
Британия может отказаться от Brexit
Европа В мире
03:05
Израилю придется бросить вызов России
В мире Статьи
03:41
Украина решила нанести «азовский удар» по России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение