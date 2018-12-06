Медведев уверен, что все 12 нацпроектов реализуют

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что все 12 национальных проектов будут реализованы, отметив, что деньги на них есть.

"Я напомню, что сейчас в соответствии с указом и в соответствии с Основными направлениями деятельности правительства мы приступили к тому, чтобы заниматься 12 национальными проектами… Когда-то, 10 лет назад появились первые национальные проекты, я действительно тогда их в правительстве тоже курировал, их было четыре. Это важнейшие тоже были проекты. Прошу обратить внимание, сейчас их 12 и их линейка охватывает все направления нашей жизни от дорог до жилья, медицины, образования, социальных расходов. Все, что является актуальным для развития страны, туда попало. Я считаю, что это очень амбициозные цели, о чем и Владимир Владимирович (Путин — ред.) уже сказал, но в то же время я абсолютно уверен, это нам по силам. Деньги есть", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

Он также напомнил, что изначально на выполнение нового майского указа президента необходимо было аккумулировать 8 триллионов рублей.

"Но помимо этих 8 триллионов, мы с вами понимаем, что жизнь все равно продолжается, есть обычные стандартные расходы, которые не вписываются в национальные проекты, их никто не отменял. Более того, вот эти 8 триллионов рублей — это еще не все расходы. До 2024 года, если мы посмотрим еще на расходы, которые связаны с функционированием развития, модернизации инфраструктуры, а также расходы, которые направляются на целый ряд социальных программ, вместе с теми расходами, которые мы планируем нести в результате аккумуляции внебюджетных источников, — все это составит 23 триллиона рублей, это огромные цифры", — подчеркнул председатель правительства.

Из 23 триллионов, пояснил он "22 триллиона рублей — это деньги, которые так или иначе связаны с выполнением социальных обязательств, обязательств, связанных с развитием системы образования, здравоохранения".

"Да, это все источники, это не только государственные источники, это и частные источники. Но это все равно огромные деньги на развитие страны. Эти деньги найдены", — добавил Медведев.