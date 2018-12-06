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Украинским кораблям разрешили стрелять на поражение
Украинским кораблям разрешили стрелять на поражение

Захарова посоветовала главе ВМС Украины уйти в отставку 

News.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Командующему ВВС Украины Игорю Воронченко после инцидента в Керченском проливе следует подать в отставку, а не разыгрывать капитуляцию в мирное время. Таким заявлением представитель МИД Р Ф Мария Захарова отреагировала на инициативу адмирала обменять себя на украинских моряков, которых задержали за нарушение российской границы.
«Ого, нормально товарищ Воронченко себя ценит. Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех», — написала Захарова в Facebook.
Ранее представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук заявил, что администрация украинского лидера Петра Порошенко предлагает Кремлю произвести обмен заключённых. Диалог состоялся 5 декабря 2018 года в Минске, во время переговоров по урегулированию ситуации в районе Донецкого угольного бассейна. Одной из главных тем дискуссии стали событияв Керченском проливе. Операцию планируется провести по формуле «42 на 89».
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