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Володин предостерег депутатов от демагогии 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Сотрясание воздуха" на думской трибуне ни к чему не ведет. Депутатам по итогам проведенной работы надо предпринимать конкретные шаги. Об этом на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил ее глава Вячеслав Володин. Он предложил в связи с этим внести изменения в регламент.
Реакцию спикера вызвало выступление представителя ЛПДР Андрея Лугового, который раскритиковал существующую систему экспертизы школьных учебников. Председатель Госдумы отметил, что выступления от фракции депутатов должны приводить к конкретным шагам и работе над обозначенной проблемой, а не заканчиваться демагогией.
— Давайте просто адресуем это к себе для того, чтобы такие выступления завершались предложениями, рассмотрениями в рамках комитетов, либо рассмотрением в рамках протокольных поручений Государственной Думы, — предложил он.
В таком случае депутаты, исполняя представительные полномочия от имени избирателей, смогут "дальше эти вопросы уже продвинуть в плане решения", пояснил глава нижней палаты.
Он предложил, чтобы данная поправка нашла отражение в регламенте Госдумы.
— Тогда это нас будет ко многому обязывать. Мы будем уходить от сотрясаний воздуха, демагогии и популизма, а с другой стороны, это будет результативно и будет обязывать уже профильные комитеты или тех, кто будет готовить протокольное поручение, — добавил Володин, пояснив, что выступления с думской трибуны звучат именно с этой целью.
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