Володин предостерег депутатов от демагогии

"Сотрясание воздуха" на думской трибуне ни к чему не ведет. Депутатам по итогам проведенной работы надо предпринимать конкретные шаги. Об этом на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил ее глава Вячеслав Володин . Он предложил в связи с этим внести изменения в регламент.

Реакцию спикера вызвало выступление представителя ЛПДР Андрея Лугового , который раскритиковал существующую систему экспертизы школьных учебников. Председатель Госдумы отметил, что выступления от фракции депутатов должны приводить к конкретным шагам и работе над обозначенной проблемой, а не заканчиваться демагогией.

— Давайте просто адресуем это к себе для того, чтобы такие выступления завершались предложениями, рассмотрениями в рамках комитетов, либо рассмотрением в рамках протокольных поручений Государственной Думы, — предложил он.

В таком случае депутаты, исполняя представительные полномочия от имени избирателей, смогут "дальше эти вопросы уже продвинуть в плане решения", пояснил глава нижней палаты.

Он предложил, чтобы данная поправка нашла отражение в регламенте Госдумы.