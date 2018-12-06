Москва готова принять «ракетный» вызов Вашингтона 

Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года и возобновление их разработки будет зеркальным: Россия также начнет производство подобного оружия. Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что России дается два месяца на то, чтобы она вернулась к выполнению договора, иначе Вашингтон выйдет из него.
Кроме того, как сообщает CNN, из-за событий в Керченском проливе США начали подготовку к отправке боевого корабля в Черное море. По данным источников телеканала, Пентагон поручил Госдепартаменту уведомить Турцию о возможном проходе судна американских ВМС через Босфор и Дарданеллы. В соответствии с Конвенцией Монтрё, такое уведомление направляется минимум за 15 дней до перехода. По словам собеседников телеканала, Вашингтон решил уведомить Анкару на всякий случай, просто чтобы иметь возможность провести боевой корабль в Черное море. Название судна и его класс не называются. Как может развиваться ситуация?
Комментарий пеолитолога Георгия Бовта:
На первый взгляд, слова госсекретаря Майка Помпео о 60 днях отсрочки выглядели как смягчение сделанного ранее заявления президента Трампа о намерении США безоговорочно и безусловно выйти из договора 1987 года. Москве вроде как предложили «исправиться», и тогда все будет хорошо. Однако сделано это в таком ультимативном тоне, что заранее исключает возможность равноправного диалога. Мол, выполняйте наши условия, никакие переговоры экспертов не нужны, мы знаем, что вы заведомо «виноваты».
Примерно такова была тактика США перед тем, как они вышли из «ядерной сделки» с Ираном. Сначала предъявление невыполнимого без национального унижения ультиматума, а затем — санкции.
США вовсе и не рассчитывают, что Россия пойдет на выполнение их ультиматума. Они, заранее прогнозируя отказ, уже запланировали выйти из договора с тем, чтобы развязать себе руки, в том числе для размещения в Европе ракет средней дальности, которые могут нанести обезоруживающий удар по ядерным силам России. И это на фоне развертывания глобальной ПРО. Расчет на то, что сбить такое большое количество ракет русские не сумеют, а заодно будут вынуждены перенаправить часть своих ракетных сил на объекты в Европе, отведя их от США.
Обвиняя Россию в нарушениях договора по РСМД, США давно хотели из него выйти еще и потому, что ракеты средней дальности нужны Америке еще и для противостояния Китаю. КНР не является участником Договора 1987 года и имеет более 2 тысяч ракет средней и меньшей дальности, а также крылатых ракет наземного базирования, подпадающих под определение этого договора.
Недавно Пекин вновь подтвердил, что не собирается становиться участником многостороннего соглашения по таким ракетам. Они также есть у Индии, Пакистана, Ирана, Северной Кореи, Саудовской Аравии и ряда других стран.
По этой причине договор 1987 года давно уже перестал устраивать и Россию. Еще в 2007 году Путин намекал, что данный договор перестал отвечать ее интересам. Впрочем, до сих пор она соблюдала его формальности. Хотя обе стороны уже не первый год обмениваются взаимными обвинениями в том, кто в какой части нарушил договор.
Не вдаваясь в технические детали, можно сказать, что в своем нынешнем виде документ 1987 года действительно во многом устарел и нуждался бы в существенной ревизии, притом с участием других стран, прежде всего, Китая. Зная, что это политически невозможно, стороны давно готовились к выходу из данного договора.
Вопрос сохранения Договора по РСМД мог стать поводом для двустороннего диалога с США лишь в том случае, если бы это проходило в контексте попыток улучшить отношения в целом. Однако теперь, после несостоявшегося саммита Путина и Трампа в Аргентине, похоже, следует готовиться к новому витку эскалации напряженности в этих отношениях и дальнейшей их деградации.
Российский президент дает понять, что к гонке ракетных вооружений в Европе мы готовы. Следующим в очереди на демонтаж может стать Договор СНВ-3, об ограничении уже стратегических ядерных вооружений. Он истекает в 2021 году, переговоры о его продлении даже не начинались. Трамп утверждает, что данный договор его тоже не устраивает.
Владимир Путин вчера, по сути, отреагировал и еще на один ультиматум со стороны Вашингтона. Отвечая на вопрос журналистов, почему он не принимает звонки украинского президента Порошенко, он сказал, что не хочет «участвовать в его избирательной кампании». Мол, Порошенко специально создает «кризисные и провокационные ситуации», ответственность за которые перекладывает на Россию, а потом хочет «продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы».
Между тем накануне Госдепартамент США пригрозил, что Россию ожидают «боль и последствия», если она не освободит арестованных во время инцидента в Керченском проливе украинских моряков, недвусмысленно намекнув на новые санкции. Своими заявлениями российский президент дает понять, что ни на каком из обозначенных выше направлений поддаваться на угрозы не намерен и готов повышать ставки в рамках еще более обостряющегося противостояния с Америкой.