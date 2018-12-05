Экс-сенатор Петренко продолжит заниматься защитой материнства и детства

Экс-сенатор Валентина Петренко , возглавляющая Всероссийскую общественную организацию "Матери России", после ухода из Совета Федерации в рамках своей общественной работы продолжит заниматься вопросами защиты материнства и детства.

Ранее Петренко, проработавшая в Совфеде более 16 лет, покинула пост сенатора. Теперь исполнительную власть Хакасии в Совфеде представляет Валерий Усатик, его делегировал новый глава республики Валентин Коновалов. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко перед уходом Петренко из СФ лично вручила ей почетную грамоту верхней палаты парламента.

"Я продолжу заниматься теми вопросами, которыми занималась и ранее, связанными с материнством и детством, с защитой их прав", — сказала Петренко РИА Новости в среду.

Она отметила, что региональные подразделения организации работают в 73 регионах, представители движения входят в консультативные советы на уровне региональных администраций.

"С 1 января будущего года мы проводим конкурс на знание эмблем регионов, также с будущего года на сайте организации можно будет получить бесплатную юридическую помощь, онлайн-консультацию, касающуюся законодательных мер в плане поддержки семей", — сказала она.

Кроме того, в рамках движения "Матери России" продолжит работу общественно-экспертный совет по законодательству в сфере семейного права, который будет готовить свои предложения по совершенствованию нормативной базы, сказала Петренко. В частности, речь может идти о законодательных предложениях, касающихся качества питания школьников.

Член Совета Федерации РФ, председатель Всероссийского общественного движения "Матери России" Валентина Петренко во время шествия движения "Антимайдан"

Кроме того, в рамках организации идет работа по созданию книги "Подвиг матери", приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, рассказала Петренко. "В каждом регионе собирается материал о тех матерях, которые были на фронте, работали в тылу, чтобы люди, особенно молодое поколение, знали, какой ценой доставалась Победа", — отметила экс-сенатор.

В планах движения продолжение работы по поддержке женщин в сфере своевременного медицинского осмотра, в частности, на предмет онкологии.